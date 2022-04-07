Песков о потерях в Украине: Это огромная трагедия

"Спецоперация" в Украине в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров, надеется спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия понесла "значительные потери войск" в развязанной войне против Украины. Об этом он сказал в интервью Sky News в четверг, 7 апреля.

Ведущий спросил у спикера Кремля, является ли унижением для России тот факт, что она потеряла тысячи солдат, шесть генералов и сотни танков.

Песков ответил, что это "неправильное понимание того, что происходит". Но при этом констатировал: "Да, мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас".

"Надеемся, что "спецоперация" в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров", – добавил он и назвал одной из целей "спецоперации" в Украине предотвращение угрозы Третьей мировой войны.

На вопрос, считает ли он санкции против России экзистенциальной угрозой, Песков сказал, что РФ живет под санкциями уже "десятки лет".

"Мы начали готовиться к этим санкциям еще год назад. И поэтому сейчас, конечно, мы находимся в очень тяжелой ситуации с точки зрения экономики, но наша экономика все еще стоит на ногах, и у нас все хорошо", – сказал секретарь Путина.

Напомним, с 24 февраля в Украине погибли 18 900 российских военных. Кроме того, уничтожены почти 700 танков, 150 самолетов и 135 вертолетов. При этом прямые военные потери России составляют 12,19 млрд долларов.

В свою очередь 25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц в Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.