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Два человека погибли, восемь ранены во время стрельбы в Тель-Авиве

Один из стрелков, начавших стрелять в центре Тель-Авива, спрятался в одном из ближайших зданий.
Два человека погибли, восемь ранены во время стрельбы в Тель-Авиве

Двое пострадавших в результате стрельбы в разных районах в центре Тель-Авива, находившиеся в критическом состоянии, погибли, еще восемь ранены. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Times of Jerusalem со ссылкой на представителей городской больницы.

В медучреждении рассказали, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - в близком к тяжелому и еще двое - легкой степени тяжести.

По информации полиции стрельбу практически в одно и то же время, открыли в разных районах города. Полиция считает случившееся терактом.

Также местные СМИ сообщили, что один из стрелков был ликвидирован. 

В сети появилось видео, как спецназ готовится взять стрелка. 

Полиция призывает людей избегать улицу Дизенгоф и предупреждает, что стрелок может все еще находиться поблизости.

Напомним, 29 марта в результате теракта в израильском Бней-Браке - двое граждан Украины. 

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