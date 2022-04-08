В Молдове будут штрафовать за Z и V

Физических и юридических лиц, которые изготавливают, демонстрируют или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать.

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжения в Украину. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает NewsMaker.

Отмечается, что поправки в законодательство одобрил парламент страны.

"В Молдове запрещаются символы и атрибуты, которые пропагандируют военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности", - прокомментировали запрет представители партим "Действие и солидарность".

Также депутаты проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготовляют, демонстрирующие или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать.

Физическим лицам за это грозит штраф до 9 тысяч леев ($490) или до 60 часов общественных работ, а юридическим - 18 тысяч леев ($980).

Напомним, Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев.