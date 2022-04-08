РосСМИ поймали на очередном циничном фейке о Буче

Российские пропагандистские каналы продолжают распространять лживую информацию о ситуации происходящей в Украине.

Российские СМИ показали сюжет, в котором рассказали, что украинские военные "мастерили трупы и раскидывали их в Буче" для того, чтобы потом показать их миру. Однако, как в четверг, 7 апреля, говорится в Telegram-канале Kyivmap, данное утверждение оказалось ложью и опровергла его девушка из Санкт-Петербурга.

В частности, Надежда, на которую ссылается канал, сообщила, что манекен, который был выдан российскими пропагандистами за труп из Бучи, на самом деле никуда не выезжал за территорию Российской Федерации. А у него даже есть имя - Альберт. Манекен используют для сьемок в фильмах.

"Недавно в эфире Россия-24 решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы, бл*дь, думаете? Они в эфире сказали, что двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп. А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала, а это наши постановщик трюков с ассистентом готовят Альбертика к съемке! Бл*ди, какие же вы бл*ди", - написала девушка.