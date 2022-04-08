Россияне угрожали дипломатам в ООН - CNN

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека.

Российские дипломаты разослали записки с угрозами делегациям стран-членов ООН, чтобы те не голосовали за приостанавление участия РФ в деятельности Совета ООН по правам человека. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил CNN.

Агентство отмечает, что Россия угрожала делегациям, что за поддержку резолюции по приостановлении участия России в деятельности Совета ООН по правам человека для этих стран наступят "последствия".

"Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)", - говорилось в записке.

Напомним, Генассамблея ООН приняла решение изгнать Россию из Совета по правам человека. Это поддержали 93 страны. Однако 55 государств воздержались, а еще 24 проголосовали против.