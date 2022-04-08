В Беларуси ловят "рельсовых партизан"
В Беларуси партизаны парализуют железнодорожное сообщение - уничтожают железнодорожную инфраструктуру и блокируют колеи. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает государственный телеканал Беларусь 1.
СМИ отмечает, что таким образом партизаны намерены помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.
В МВД Беларуси сообщили, что зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа".
"Все нападения имели схожий почерк", - подчеркнули в силовом ведомстве.
Пытаясь найти виновных, силовиками Беларуси в течение нескольких последних недель были задержаны десятки железнодорожников и подозреваемых в диверсиях. Им угрожает до 20 лет заключения.
Напомним, в Украине создан отряд партизан, в который кроме военных входят охотники.