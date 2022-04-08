В Беларуси ловят "рельсовых партизан"

В течение нескольких последних недель в Беларуси были задержаны десятки железнодорожников и подозреваемых в диверсиях.

В Беларуси партизаны парализуют железнодорожное сообщение - уничтожают железнодорожную инфраструктуру и блокируют колеи. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает государственный телеканал Беларусь 1.

СМИ отмечает, что таким образом партизаны намерены помешать России перебрасывать в Украину солдат, оружие и технику для продолжения войны.

В МВД Беларуси сообщили, что зафиксировали на железной дороге более 80 актов "терроризма и саботажа".

"Все нападения имели схожий почерк", - подчеркнули в силовом ведомстве.

Пытаясь найти виновных, силовиками Беларуси в течение нескольких последних недель были задержаны десятки железнодорожников и подозреваемых в диверсиях. Им угрожает до 20 лет заключения.

Напомним, в Украине создан отряд партизан, в который кроме военных входят охотники.