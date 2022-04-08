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Байден отреагировал на удар военных РФ по вокзалу в Краматорске

Также Байден пообещал дать Украине больше оружия и предоставить помощь в расследовании этой атаки.
Байден отреагировал на удар военных РФ по вокзалу в Краматорске

Президент США Джо Байден прокомментировал удар российских военных по вокзалу в Краматорске.

"Нападение на украинский вокзал - еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе которого были нанесены удары по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", - написал он в Твиттер.

Также Байден пообещал дать Украине больше оружия и предоставить помощь в расследовании этой атаки.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности. С самого начала моей администрации Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание доставке критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", - отметил президент США.

Напомним, РФ обстреляла ракетами вокзал в Краматорске.

Ракетный удар был нанесен, когда на вокзале собирались люди для эвакуации. Всего на площади находилось около 4000 человек.

В результате погибли 50 человек, в том числе пять детей.

 

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