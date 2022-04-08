Украина договаривается о покупке САУ у Словакии

Самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства компании Konstrukta-Defence оснащена 155-мм гаубицей.

Украина может приобрести в Словакии самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana-2. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает Dennikn со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя, который подтвердил "деловые переговоры" в пятницу, 8 апреля.

"Если бы украинское правительство купило гаубицу Zuzana, это стало бы одним из крупнейших экспортных успехов словацкой оружейной промышленности за 30 лет", – пишет издание.

Утверждается, что переговоры о закупке этой военной техники почти завершены. Украина может получить 16 артиллерийских установок.

Самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства компании Konstrukta-Defence оснащена 155-мм гаубицей. Максимальная дальность стрельбы 41 километров. Масса самоходки 32 тонны, экипаж состоит из четырех человек. Автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту или 16 выстрелов за три минуты.

Ранее в пятницу стало известно, что Словакия передала Украине ЗРК С-300. Сам процесс передачи зенитно-ракетного комплекса для ВСУ проходил тайно и занял два дня.

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