РФ реорганизовала командование военными действиями в Украине - СМИ

У командующего Южным военным округом, генерала Александра Дворникова имеется большой опыт операций в Сирии.

Россия реорганизовала командование военными действиями в Украине. Теперь ими руководит командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт работы в Сирии. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

"У этого командира большой опыт операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - сказал источник.

Отмечается, что раньше между разными группировками вторгшихся в Украину войск была плохая координация.

Напомним, потери войск РФ с начала войны составляют окоро 19000 человек.

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