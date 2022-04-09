В российском Минобороны утверждают, что "готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ".

Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские спецслужбы якобы готовят "провокацию" на химзаводе под Харьковом, который, как выяснилось, ликвидирован. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет The Insider.

"По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения Химпром сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей", - сказал на брифинге 6 апреля Конашенков.

По данным издания, на картах Google упомянутый завод действительно есть, однако он закрыт и ликвидирован как предприятие еще в 2012 году - железнодорожные пути к нему разобраны, в 2013 году было взорвано одно из зданий завода.

Cмотрите фотогалерею: Россия обвинила СБУ в подготовке провокации на несуществующем химзаводе

Ранее в МВД Украины заявили, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске был четко спланированной провокацией России, чтобы обвинить в этом Украину.

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