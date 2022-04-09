Глава ЕК описала механизм вступления Украины в ЕС

Рассмотрение заявки Киева на членство в Союзе будет длиться не годами, как обычно, а недели, пообещала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам визита в Украину в пятницу, 8 апреля, передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник для вступления Украины в Евросоюз и раскрыла механизм процедуры.

Так, по словам еврокомиссара, рассмотрение заявки Киева на членство в ЕС будет длиться не годами, как обычно, а недели.

"После того, как Украина подаст заявку, Еврокомиссия сделает выводы. Обычно это длится годами, сейчас будет гораздо быстрее. Выводы Еврокомиссии - это рекомендация для Совета ЕС. Это уникальный путь", - отметила фон дер Ляйен.

При этом она анонсировала "огромные инвестиции, которые проложат Украине дорогу в Евросоюз".

Также глава ЕК пообещала Украине дополнительную финансовую помощь - 120 млн евро на поддержку бюджета, 330 млн из экстренного пакета и 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время посольство Евросоюза вернется в Киев, а следом за ним, по его словам, "вернутся многие".

Владимир Зеленский же заявил, что цель Украины - быть в Европейском Союзе.

"Самое важное, что мы разделяем одни и те же ценности. И именно за них мы боремся - за свободу, за права наших людей», - сказал украинский лидер и призвал Брюссель еще больше усилить санкции против России.

Напомним, накануне фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в Евросоюзе и заявила, что Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС уже летом.

В ответ на это украинский лидер заверил, что Киев обязуется заполнить эту анкету в течение недели.

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