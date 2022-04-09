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Россиянина оштрафовали за плакат со словами Путина о войне

Мужчина в ходе пикета демонстрировал плакат со словами Путина, сказанными к 75-летию победы в ВОВ.
Россиянина оштрафовали за плакат со словами Путина о войне

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал Артура Дмитриева за плакат с цитатой президента России Владимира Путина о войне, сообщает ОВД-Инфо.

"Цитата Путина дискредитирует армию России! Так решил суд в Петербурге и оштрафовал на 30 тысяч рублей пикетчика Артура Дмитриева. На плакате у него была цитата из речи президента, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно, нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказано в сообщении.

Мужчина был задержан 7 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, в РФ ввели законопроект, наказывающий за фейки об армии РФ. Теперь за распространение якобы неправдивой информации о "спецоперации" в Украине, призывы к санкциям и за дискредитацию российской армии граждан могут лишать свободы на срок до 15 лет.

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