Агентство S&P снизило рейтинг РФ до "выборочного дефолта"

Россия произвела выплаты по долларовым еврооблигациям в рублях, однко инвесторы вряд ли смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опустило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Причиной стали возросшие риски того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Reuters.

S&P отметило, что Россия произвела выплаты купона и основного долга по долларовым еврооблигациям в рублях в понедельник.

"В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам, или что правительство конвертирует эти платежи в течение 30-дневного льготного периода", - отметили в S&P.

По данным агентства, в ближайшие недели санкции в отношении России, вероятно, будут еще более ужесточены, что "помешает готовности и техническим возможностям России соблюдать условия своих обязательств перед иностранными держателями долга".

Отмечается, что столкнувшись с волнами санкций в связи с вторжением в Украину, Россия может столкнуться с первым суверенным внешним дефолтом более чем за столетие. Россия не объявляла дефолта по своему внешнему долгу после революции 1917 года, но ее облигации теперь стали горячей точкой в ее экономической борьбе с западными странами.

S&P присваивает выборочный рейтинг дефолта, когда считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств.

Напомним, в середине марта S&P понизило кредитный рейтинг России до категории СС, которая означает, что "дефолт более чем вероятен".

Перед этим Россия заплатила по долгам, избежав дефолта. Минфин заявил, что выплатил купоны по суверенным еврооблигациям РФ.

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