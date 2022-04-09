Польша заморозит отношение с Венгрией из-за Украины

Ярослав Качиньский заявил, что Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. После этого в Будапеште выступили с осуждением рези в Буче.

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что дальнейшее сотрудничество с Венгрией невозможно, если премьер-министр Виктор Орбан не изменит свое отношение к войне в Украине, сообщает издание Novinky.

Качиньский заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помочь в вооружении Киева.

"Орбану нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу. Восстановление отношений возможно только после смены оценок войны в Украине!", - заявил Качиньский.

При этом он выразил некоторую симпатию к возможным целям Орбана.

"Я считаю, что то, что делает Орбан, связано с надеждой, что он сыграет какую-то роль в усилиях по прекращению конфликта. Но я думаю, что это тупик", - отметил Качиньский.

После этого спикер премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Орбан осуждает резню в Буче, сообщает Telex.hu.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.

Напомним, накануне в МИД Украины назвали "недружественной" позицию Венгрии из-за оплаты за газ в рублях и переговорах с РФ в Будапеште.

На двух стульях. Позиция Венгрии в войне в Украине

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