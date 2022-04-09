Лукашенко получил клюшкой по лицу

Инцидент произошел в субботу, во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко получил удар клюшкой по лицу во время хоккейного матча в Минске в субботу 9 апреля. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Пул Первого.

Отмечается, что инцидент произошел во время поединка команды Лукашенко со сборной Минской области.

"В кругу вбрасывания шайба была у 01. Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7 номера, игрока команды Минской области. Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу", - говорится в сообщении.

Авторы добавили, что у игрока, который попал клюшкой в Лукашенко, "все в порядке" а пострадавший отделался пластырем на подбородке и щеке.

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