Российские десантники массово отказываются воевать - СМИ

Более полусотни псковских десантников отказались возвращаться воевать в Украину. Эта цифра вскоре может увеличиться.

Около 60 десантников из российского Пскова отказались далее участвовать в войне в Украине, даже несмотря на риск уголовного преследования. Об этом сообщает издание Псковская губерния со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что эти десантники уже воевали в Украине, после чего их вывезли в Беларусь, а затем вернули в место постоянной дислокации в Псков. Военнослужащим сейчас угрожают уголовным преследованием за дезертирство или невыполнение приказа.

Отмечается, что большую часть военных, которые отказываются возвращаться, увольняют, некоторым угрожают уголовными делами - преследованием за дезертирство или неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ).

"Но они и (что важно) их семьи стоят на своем. По нашим данным, сейчас командиры не принимают рапорты на увольнение, поэтому многие подают их через военную прокуратуру", - говорится в сообщение.

Также отмечается, что в ближайшее время цифра отказников может заметно увеличится, так как 60 человек, которые отказались - это только одна воинская часть.

К слову, у псковских десантников давние отношения с Украиной - в 2014 году почти вся их рота погибла в боях на Донбассе. Погибли около 70 солдат.

Ранее разведка сообщала, что военные РФ массово отказываются воевать против Украины.