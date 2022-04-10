Италия нашла газовую замену России - СМИ

Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, пытается диверсифицировать энергоснабжение.

Италия намерена заменить российский газ на алжирский. Уже в понедельник для подписания нового соглашения премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир. Об этом в субботу, 9 апреля, рассказывает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентво пишет, что в делегацию, представляющую Италию, войдут глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр по вопросам энергетики Роберто Чинголани.

Также СМИ отмечает, что договоренности уже достигнуты между странами и теперь требуется лишь подписание соответствующих документов.

"Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, пытается диверсифицировать энергоснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе официальный Рим заявлял, что Италия ведет переговоры с семью странами и некоторые переговоры "на очень продвинутой стадии".

Алжир уже сейчас - второй по величине поставщик газа в Италии. Трубопровод, проложенный по дну Средиземного моря, способен перекачивать более 110 миллионов кубометров газа в сутки, но транспортируется менее 60 млн кубометров.

"Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и государственная алжирская нефтегазовая компания Sonatrach согласуют технические аспекты", - сообщил источник Reuters, добавив, что соглашение также будет включать общие инвестиции в проекты по возобновляемой энергетике.

Напомним, подавляющее большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию с требованием немедленного введения полного эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России.