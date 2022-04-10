Берлускони высказался о Путине

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что всегда считал Путина "человеком демократии и мира".

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что глубоко разочарован и опечален поведением президента РФ Владимира Путина из-за вторжения в Украину. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает издание Politica.

Об этом, приезжавший в оккупированный Крым, политик заявил выступая перед сторонниками своей партии.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Я познакомился с ним двадцать лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира", - заявил Берлускони.

"Столкнувшись с ужасом массовых убийств мирных жителей в Буче и других украинских городах, настоящими военными преступлениями, Россия не может отрицать свою ответственность. Наоборот, в ее интересах выявить и предать суду тех, кто несет ответственность за поведение, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны", - отметил он.

"Нападение на Украину вместо того, чтобы привести Россию в Европу, бросило ее в объятия Китая… Какая жалость, какая жалость", - добавил он.

Ранее американская актриса и певица Шер обвинила главу РФ Владимира Путина в миллионах беженцев из Украины, а также в "предстоящем голоде".