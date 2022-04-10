Канада отправит за украинскими беженцами самолеты

Власти страны помогут беженцам деньгами и обеспечит двухнедельное проживание в отеле по прилету.

Канада отправит несколько чартерных рейсов, которые вывезут из Европы украинских беженцев, которые пожелают прилететь в Канаду. Об этом в субботу, 9 апреля, рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет The Washington Post.

"Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов", - сказал Трюдо.

Он пообещал, что нуждающимся украинским беженцам обеспечат до двух недель проживания в отеле после прилета. Кроме того, Канада предоставит краткосрочную финансовую поддержку, "чтобы помочь беженцам встать на ноги".

"Когда насилие вынуждает людей покинуть свои дома, важно удостовериться, что они обеспечены всем необходимым, пока поселяются на новом месте", - сказал канадский премьер-министр.

Трюдо отметил, что Канада выделяет дополнительные 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Он также напомнил, что Канада является домом для второй по численности украинской общины в мире.

Напомним, правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

Ранее сообщалось, что странам-членам ЕС предоставили финансирование на сумму 3,5 млрд евро для оказания помощи украинским беженцам.