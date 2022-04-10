Мир ожидает скачок цен на продукты - ООН

На Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла.

ООН прогнозирует рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Голос Америки со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

В документе говорится, что индекс цен на продовольствие с февраля по март 2022 года вырос на рекордные 12,6%.

"Отчасти это произошло в результате войны в Украине", - сказано в отчете.

В частности, генеральный директор ФАО Цюй Дунью отметил, что в последнее время цены на базовые продукты питания, такие как пшеница и растительные масла, резко ростут, что, по его мнению, создает "чрезвычайные затраты для мировых потребителей, особенно для самых бедных".

Он напомнил, что на Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла.



По его словам, влияние войны "испытают почти во всем мире", особенно те страны, которые большинство своего импорта закупали в Украине и России.



В организации отметили, что в мире растут и цены на удобрения.

"Это может привести к уменьшению использования удобрений и снижению урожайности", - считают специалисты.



В свою очередь директор отдела торговли и рынков ФАО Бубекер Бен Белхассен рассказал, что цены на зерновые, растительные масла и мясо достигли исторических максимумов. Также значительно выросли цены на сахар и молочные продукты.

Ранее сообщалось, что страны на западе Африки переживают самый тяжелый продовольственный кризис за пследние 10 лет - более 27 млн человек уже страдают от голода.

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