О вторжении России в Украину было известно еще летом - ВВС

Некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении РФ действовать против Украины, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

Западная разведка уже летом 2021 года знала, что небольшая группа чиновников РФ планирует полномасштабное вторжение в Украину. Об этом в субботу, 9 апреля, пишет BBC Украина со ссылкой на собственные источники.

"Летом мы увидели, как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение", - заявил представитель западной разведки.

Осенью Вашингтон решил "открыть карты". Это решение "было принято на самом высоком уровне Белого дома - президентом Байденом".

Решающий момент наступил в начале ноября, когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы.

Поездка была открытой. По словам одного из чиновников, некоторые российские чиновники впервые узнали о намерении России напасть на Украину, когда услышали об этом от директора ЦРУ.

В начале декабря Washington Post опубликовала детали намерений России, указав, что 175 тысяч российских военных планирует вторжение в Украину.

Напомним, главной целью России в войне в Украине стало открытие сухопутного коридора между Крымом и Донбассом, считает разведка Великобритании.