НАТО планирует укрепить границы

Как один из вариантов рассматривается постоянное военное присутствие на границах Альянса.

НАТО работает над планами постоянного военного присутствия на своей границе. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Telegraph.

Столтенберг отметил, что НАТО находится "в разгаре очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента России Владимира Путина.

"То, что мы видим сейчас, - это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - заявил Столтенберг.

Как один из вариантов рассматривается постоянное военное присутствие на границах Альянса в целях отражения будущей российской агрессии.

Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

Напомним, некоторые страны готовы помочь Украине с переходом от оружия советских времен на более современную технику НАТО, учитывая перспективу, что война с Россией может затянуться на месяцы или годы.

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