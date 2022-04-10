РФ показала запуск ракет Калибр по Днепру из моря

Власти Днепропетровской области сообщали, что ночью в регионе российскими ударами были уничтожены инфраструктурный и промышленный объекты, а также фермерское хозяйство.

Минобороны российских оккупантов опубликовало видео с запуском крылатых ракет Калибр со своего фрегата в Черном море.

Ранее в ведомстве заявили, что нанесли ракетами морского базирования удар по "штабу батальона Днепр в Днепропетровской области".

Утром власти Днепропетровской области сообщали, что ночью в регионе российскими ударами были уничтожены инфраструктурный и промышленный объекты, а также фермерское хозяйство.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", - рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Утром и днем СМИ также писали, что в Днепре слышны взрывы, но пока никаких подробностей не сообщается.

Напомним, Британия передаст Украине противокорабельные ракеты и 120 бронемашин.

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