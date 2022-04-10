Лукашенко с Путиным полетят на Дальний Восток обсуждать Украину

На встрече могут обсудить участие Беларуси в переговорах России и Украины о прекращении войны.

Александр Лукашенко едет к президенту России Владимиру Путина 12 апреля, чтобы праздновать День космонавтики, на встрече будут обсуждать Украину, сообщает РБК.

12 апреля Путин и Лукашенко прилетят на космодром Восточный и оценят ход его строительства. Космодром находится на Дальнем Востоке в Амурской области.

После встречи запланирована пресс-конференция.

"Конечно же, у журналистов накопилось к Путину и Лукашенко множество вопросов. Речь пойдет и о ситуации в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - пишет издание.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 апреля, предложил, чтобы Беларусь была в числе стран-гарантов безопасности Украины.

Накануне правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил о невозможности переговоров Украина-РФ без Беларуси.

Перед этим Лукашенко пожаловался на то, что Беларусь бездоказательно и безосновательно объявили "пособником агрессора". Он добавил, что практически сразу после начала российского вторжения, которое велось в том числе с территории Беларуси, постарался наладить диалог между Украиной и РФ.