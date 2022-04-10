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Турция не пропустит военные корабли в Черное море до конца войны

Конвенция Монтре уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.
Турция не пропустит военные корабли в Черное море до конца войны

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция не будет пропускать военные корабли стран, находящихся в состоянии войны, согласно международному праву, сообщает турецкий телеканал TR Haber.

"Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре. Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море", - подчеркнул Акар.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году. Она уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.

Напомним, что российский военный флот обстреливает ракетами украинские города с позиций в Черном море.

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