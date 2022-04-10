Макрон и Ле Пен идут нога в ногу в первом туре выборов – экзит-пол

Согласно обнародованному экзит-полу, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковый результат – около 24% голосов.

Действующий президент Эммануэль Макрон и оппозиционерка Марин Ле Пен могут получить одинаковый результат в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает Европейская правда.

Согласно обнародованному экзит-полу, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковый результат – около 24% голосов.

На третьем месте – ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом в 19%.

Четвертое и пятое места делят ультраправый Эрик Земмур и кандидат от Республиканцев Валери Пекресс – обоим опрос дает по 8%.

Если эти данные подтвердятся, это существенно ухудшит шансы Макрона на победу.

Напомним, что предварительный опрос прогнозировал Макрону во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.