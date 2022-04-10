Почта
 

Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из РФ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что для отказа от российских энергоносителей нужно искать общеевропейское решение.
Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из РФ

 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти, сообщает издание Yle.

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах (для отказа российских энергоносителей) для Финляндии", – отметила Марин.

По ее словам, ситуация для других стран Европейского Союза более сложная.

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения", – добавила она.

Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, чтобы подумать, как помочь таким странам как Германия найти альтернативные источники энергии.

Напомним, что Финляндия в скором времени обнародует планы касательно возможного вступления в НАТО.

В РФ пригрозили Финляндии в случае ее возможного вступления в НАТО

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK