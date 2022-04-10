Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур
Во Франции в воскресенье, 10 апреля, состоялось голосование в первом туре президентских выборов. По предварительным результатам, действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.
Так, по данным Le Figaro со ссылкой на Ifop-Fiducial, за Макрона отдали свои голоса 28,6% избирателей, за Ле Пен - 24,4%.
В то же время телеканал BFM TV публикует такие результаты:
- Эммануэль Макрон - 28,5%;
- Марин Ле Пен - 24,2%;
- Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
Никто из других кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.
Напомним, второй тур состоится через две недели - 24 апреля. Согласно предварительному опросу, во втором туре 52% избирателей планировали голосовать за Макрона, а 48% - за Ле Пен.
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