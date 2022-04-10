Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

По предварительным результатам, действующий президент получил более 28% голосов избирателей, его ближайший оппонент - свыше 24%.

Во Франции в воскресенье, 10 апреля, состоялось голосование в первом туре президентских выборов. По предварительным результатам, действующий президент Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.

Так, по данным Le Figaro со ссылкой на Ifop-Fiducial, за Макрона отдали свои голоса 28,6% избирателей, за Ле Пен - 24,4%.

В то же время телеканал BFM TV публикует такие результаты:

Эммануэль Макрон - 28,5%;

Марин Ле Пен - 24,2%;

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Никто из других кандидатов не смог преодолеть отметку в 10%.

Напомним, второй тур состоится через две недели - 24 апреля. Согласно предварительному опросу, во втором туре 52% избирателей планировали голосовать за Макрона, а 48% - за Ле Пен.

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