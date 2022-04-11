На выборах президента Франции лидирует Макрон

За действующего главу государства проголосовали 27,41% избирателей, за его ближайшего оппонента - 24,03%.

В первом туре президентских выборов во Франции по итогам подсчета 95% бюллетеней избирателей лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон. Такие данные в ночь на понедельник, 11 апреля, обнародовало МВД страны.

Так, за Макрона проголосовали 27,41% избирателей. В то же время кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен получает 24,03% голосов и занимает второе место в гонке.

На третьем месте - лидер левого движения Неподчинившаяся Франция Жан-Люк Меланшон, который получил 21,57% голосов.

Напомним, по данным экзит-пола сообщалось, что Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковый результат - около 24% голосов.

Тем не менее уже известно, что оба кандидата выходят во второй тур, который состоится 24 апреля.

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