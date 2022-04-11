Вторжение России: ВБ дал прогноз для Украины

Масштабы сокращения ВВП являются в высокой степени неопределенными и зависят от длительности и интенсивности войны, отметили в Банке.

В 2022 году ВВП Украины сократится на 45,1% из-за войны, которую против нее развязала Россия. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии, обнародованном в воскресенье, 10 апреля, пишет Reuters.



"Даже без уничтожения физический инфраструктуры объем производства в Украине, согласно прогнозам, сократится на 45,1% в 2022 году. Масштабы сокращения, однако, являются в высокой степени неопределенными и зависят от длительности и интенсивности войны", - указано в документе. "Даже без уничтожения физический инфраструктуры объем производства в Украине, согласно прогнозам, сократится на 45,1% в 2022 году. Масштабы сокращения, однако, являются в высокой степени неопределенными и зависят от длительности и интенсивности войны", - указано в документе.

Отмечается, что вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и разрушению производственных мощностей.

В Банке сообщают, что в зависимости от длительности войны доля населения Украины, которая окажется за нынешней чертой прожиточного минимума, может достичь 70% до конца текущего года.

В то же время экономику России ждет падение на 11,2% из-за введенных против нее санкций.

"Мощное влияние уже введенных санкций, как ожидается, приведет к сокращению ВВП России на 11,2% в 2022 году, что во многом будет происходить из-за сокращения внутреннего спроса", - заявили эксперты ВБ и добавили, что ожидается также резкое сокращение инвестиций на 17%.

Сообщается, что за чертой бедности окажутся 2,6 млн россиян.

Наконец, аналитики установили, что на фоне войны в целом в регионе Европы и Центральной Азии в 2022 году объем производства сократится на 4,1%, что в два раза превышает экономический спад 2020 года, связанный с пандемией COVID-19.

Напомним, украинское правительство ввело полное эмбарго на торговлю с Россией. Теперь импорт на таможенную территорию Украины товаров из РФ запрещен.

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