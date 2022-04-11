Путин "почистил" ФСБ из-за провала в Украине — расследователь

Меры затронули по меньшей мере 150 офицеров, занимающихся "украинским вопросом".

Глава РФ Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Популярная политика".

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Так, по имеющимся данным, экс-руководитель 5-й службы ФСБ не берет трубку уже две недели. Все это время с ним нет связи. Кроме того, проводятся масштабные "чистки" и среди экс-подчиненных генерал-полковника.

Грозев отмечает, что в 5-й службе "украинским вопросом" занимались 150 офицеров. Большую из них часть уже или арестовали, или уволили.

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"Интересно, что происходит с людьми, которые были в подчинении Беседы. Он же там не один был — там было, как говорил, 150 офицеров ФСБ, которые занимались "украинским вопросом". Могу сказать, что значительная их часть, если не арестована, то точно уже не работает в ФСБ. Чистка точно прошла", - говорит расследователь.

Также он обещает, что более конкретная информация о судьбе сотрудников ФСБ может быть опубликована на днях.

Напомним, ранее сообщалось, что потери РФ в войне с Украиной уже составили в районе 19 500 человек.

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