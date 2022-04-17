В Мариуполе 100 тыс. людей умирают от голода - ООН

Российские военные не пропускают представителей организации в город. Ситуация в населенном пункте катастрофическая.

В городе Мариуполь Донецкой области более 100 тысяч мирных жителей страдают от голода, нехватки воды и отсутствия отепления. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли, пишет Голос Америки.

По словам Бисли, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, охваченные боевыми действиями, но "существует много сложностей", поскольку кризисная ситуация быстро развивается.

Он отметил, что российские войска, контролирующие доступ в Мариуполь, не пропустили представителей ВПП ООН в город.

"Это катастрофическая ситуация: люди умирают от голода", - сказал Бисли.

Также глава ВПП спрогнозировал, что глобальная нехватка продовольствия, возникшая из-за развязанной Россией войны, может вызвать "массовую миграцию, превосходящую времена Второй мировой войны".

Как сообщалось, российские оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только если отработают на разборе завалов.

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