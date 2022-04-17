Глава ЕК рассказала о новых санкциях для России

Евросоюз "разрабатывает умные механизмы", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.

Ключевыми пунктами шестого пакета санкций против России являются банковская система и энергетика. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике", - уточнила глава ЕК.

При этом она отметила, что в настоящее время Евросоюз "разрабатывает умные механизмы", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.

По словам фон дер Ляйен, основная цель рестрикций Евросоюза, введенных против России из-за ее вторжения в Украину, заключается в сокращении доходов российских властей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вернется к вопросу о нефтяном эмбарго против России после 24 апреля - после второго тура президентских выборов во Франции.

Вокруг говорят о дефолте России. Что это значит

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet