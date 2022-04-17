КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия.

Северная Корея в субботу, 16 апреля, произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Об этом информирует агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Так, пуск производился из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова. Снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха.

В то же время Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) показало кадры с испытаний новой системы тактического управляемого оружия.

"Система тактического управляемого оружия нового типа имеет большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - отметили в Пхеньяне.

Как указано, за запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын лично.

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Напомним, 24 марта Северная Корея провела испытания нового типа межконтинентальный баллистической ракеты. Ее полет продолжался более 70 минут, она преодолела примерно 1,1 тыс. км. При полете ракета поднялась на высоту в 6 тыс. км.

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