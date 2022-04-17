Во время пасхальной мессы Папа помолился на украинском языке

Папа Римский осудил жестокость войны в Украине, а также на украинском сказал: "Христос воскрес!".

Папа Римский Франциск во время Всенощного пасхального бдения обратился со словами утешения к народу Украины, который страдает из-за вторжения РФ и войны, и завершил свою проповедь на Святой Мессе словами на украинском языке. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Накануне вечернего богослужения состоялась встреча Франциска с украинской делегацией, в которую входили представители Верховной Рады и местных органов власти, в том числе мэр Мелитополя Иван Федоров, который был освобожден из российского плена.

Когда Папа завершал проповедь и молитву на Святой Мессе пасхального навечерия, он обратился к гостям из Украины с такими словами:

"В этой тьме, в которой вы живете, господин мэр, господа депутаты, в непроглядном сумраке войны и жестокости, мы все молимся с вами и о вас, в эту ночь. Мы молимся об утешении стольких страданий. Мы можем только поделиться с вами нашей близостью, нашей молитвой и сказать: "Крепитесь! Мы рядом с вами!". А также рассказать о самом великом, что празднуется сегодня: (на украинском языке) "Христос воскрес!""

Ранее Папа призвал к Пасхальному перемирию в Украине. Папа Римский призывает к перемирию в Украине, но не ради перевооружения и возобновления боев.

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