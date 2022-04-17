Канцлер Австрии: Путин верит, что выигрывает войну в Украине

Глава правительства Австрии рассказал о своей недавней встрече с российским президентом и настроениях Путина.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным считает, что российский лидер уверен, что выигрывает войну в Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

"Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике. Считает, что война необходима для гарантий безопасности РФ. Он не доверяет международному сообществу. Думаю, при этом он знает, что сейчас происходит в Украине. Но верит, что выигрывает войну", - сказал Нехаммер.

Ведущий спросил Нехаммера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.

"Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом. Но я пытался убедить его, что, например, бывшая югославская война показала нам, что международное расследование полезно для судебного преследования военных преступников", - сказал он.

По словам Нехаммера, Путин сказал ему о тяжелых последствиях санкций для России, но при этом продолжал утверждать, что "спецоперация" против Украины необходима.

"В конце нашего разговора он сказал мне по-немецки, что лучше война закончится раньше, чем позже. Я думаю, он точно знает, что происходит и мы должны противостоять ему", - сказал он.

Ранее Нехаммер после встречи с Зеленским и Путиным оценил ход переговоров. Канцлер Австрии на прошлой неделе встретился с президентами Украины и России и оценил шансы закончить войну переговорами.

Напомним, Нехаммер стал первым европейским лидером, с которым Путин провел встречу после начала вторжения в Украине. Перед визитом в Москву он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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