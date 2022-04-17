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Цель РФ в Украине остается прежней – Минобороны Британии

Не смотря на то, что фокус России сместился на восток Украины, конечная ее цель - отказ Киева от своей евроатлантической ориентации.
Цель РФ в Украине остается прежней – Минобороны Британии

Цель России не изменилась, она хочет заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

По их информации, российские силы продолжают перебрасывать боевую и вспомогательную технику из Беларуси в восточную Украину. Силы прибывают в места недалеко от Харькова и Севердонецка.

Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.

"Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель России остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Позже Россия выдвинула условие защитникам Мариуполя.

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