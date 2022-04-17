Болгария закрыла свои порты для кораблей РФ

Российским судам запретили заходить в порты Болгарии. Ранее аналогичное решение приняли еще две страны.

Болгария вслед за Италией и Румынией запретила российским судам заходить в свои порты. Об этом сообщается на сайте морской администрации Болгарии.

Запрет вступил в силу 00:00 16 апреля и распространяется на все морские и речные порты Болгарии. Он действует не только для судов под российским флагом, но и тех, которые изменили его после 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Исключения предусмотрены только для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и лекарства в страны ЕС, уточняет The Guardian.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вернется к вопросу о нефтяном эмбарго против России после 24 апреля - после второго тура президентских выборов во Франции.

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