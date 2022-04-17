Миллиардеры не хотят, чтобы их называли гражданами РФ – Forbes

В частности, об этом попросили представители основателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Ряд миллиардеров, "связанных с РФ", очень не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ, акцентируя внимание на иностранном гражданстве: в последние месяцы эта тенденция растет.

В частности, об этом попросили представители основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова, сообщает американский Forbes.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", – заявил представитель бизнесмена.

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, но теперь просит отмечать, что с прошлого года он гражданин Франции (также у него, как сообщается, есть гражданство Сент-Китс и Невис).

Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы – основатели Playrix, занимающийся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский – сооснователь Revolut, и инвестор Юрий Мильнер.

Бухманы указывают, что несколько лет назад они переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он гражданин Великобритании.

Юрий Мильнер настаивает на том, что с 2014 года не был в России и не имеет активов на ее территории, и еще в 1999 году получил гражданство Израиля.

Forbes подчеркивает, что просьбы от бизнесменов, имеющих связи с РФ, не указывать их в списках как "российских бизнесменов" поступали и раньше, но в последние несколько месяцев количество таких обращений увеличилось, в том числе на фоне санкций, введенных против РФ из-за вторжения в Украину.

Напомним, что после начала вторжения России в Украину Дуров заявил, что у него украинские корни и конфликт в Украине для него личный.