Молдова отказалась продавать Украине свои истребители - СМИ

В Молдове есть 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух.

В первые дни войны Украина обратилась в Молдову с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе Миг-29, сообщают источники издания Европейская правда.

В Молдове находятся 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в селе Маркулешты, в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Однако источники издания утверждают, что Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от правительства Молдовы, с объяснением "мы не хотим раздражать Россию". В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.

Напомним, что в Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжения в Украину.