В КНДР заявили о возобновлении ядерных испытаний

Ядерные испытания в Корейской Народно-Демократической Республике были возобновлены после пятилетнего перерыва.

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности" страны. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает BBC, ссылаясь на информацию официального информационного агентства KCNA.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности тактических ядерных боеприпасов", - заявили в КНДР.

ВВС отмечает, что военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море 16 апреля вечером.

Эксперты считают, что это признак того, что Северная Корея в ближайшее время планирует опробовать компактное ядерное оружие - то есть тактическое ядерное оружие.

"Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней", - сказано в статье.

Напомним, Северная Корея в субботу, 16 апреля, произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря.

Ранее Северная Корея провела испытания нового типа межконтинентальный баллистической ракеты. Ее полет продолжался более 70 минут, она преодолела примерно 1,1 тыс. км. При полете ракета поднялась на высоту в 6 тыс. км.

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