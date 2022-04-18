Турция призвала реформировать систему международной безопасности

Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы, считают в Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал реформировать систему международной безопасности. Глава МИД отметил, что пример войны в Украине указывает на такую необходимость. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Haberler.

"Система международной безопасности, система ООН не способна решать конфликты, сложные вопросы", - подчеркнул Чавушоглу.

Он подчеркнул, что система нуждается в реформах. При этом Анкара не готова "сидеть сложа руки и ждать, когда они произойдут".

Глава МИД добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность всех своих соседей.

"Позиция Турции основывается на справедливом и взвешенном подходе", - добавил Мевлют Чавушоглу.

Ранее Турция повысила уровень боеготовности саперных подразделений и других служб из-за дрейфующих мин в Черном море.

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