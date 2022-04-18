Как в Европе, США и Украине: Грузия может отказаться от даты 9 мая

Только постсоветские страны отмечают День победы в эту дату.

В Грузии могут отказаться от даты 9 мая. Депутаты парламента страны предложили отмечать День победы над фашизмом 8 мая, как это происходит в Европе, США и Украине. Об этом сообщает издание "Грузия Online".

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Так, депутаты подготовили изменение в Трудовой кодекс. Согласно ему, выходным днем может стать 8 мая.

В пояснительной записке к проекту указывается, что по советской традиции только Россия и постсоветские страны продолжают отмечать День победы 9 мая и после распада СССР. Исключением является Украина и государства Прибалтики, где, как в США, Великобритании и Европе (Франции, Чехии, Германии и так далее), отмечается именно 8 мая.

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В сообщении указывается, что данные изменения в Трудовой кодекс будут представлены на заседании бюро 18 апреля, сегодня.

Напомним, ранее проводить парад на 9 мая отказался Казахстан. В Минобороны страны заявили, что у них есть дела и поважнее.

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