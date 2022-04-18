Деньгами войну не выиграешь: От Шольца потребовали дать Украине оружие

Глава немецкого правительства подвергся жесткой критике в Бундестаге

В немецком парламенте – Бундестаге – раскритиковали канцлера Олафа Шольца за недостаточную военную поддержку Украины. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

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Так, с критикой за отсутствие поставок тяжелого оружия для Украины на Шольца обрушилась глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

"Канцлер до сих пор на самом деле не говорит, чего он хочет, и я очень жалею об этом. Я просто думаю, что у нас просто нет времени на дискуссии. Речь идет об Украине, но и о нас в Европе", – сказала она.

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Штрак-Циммерманн отметила, что ранее Шольц пообещал выделить Украине крупную финансовую помощь. Однако, по ее мнению, Киеву всё же нужнее оружие, поскольку "деньгами войну не выиграешь".

"И по этому поводу я хотела бы, чтобы федеральный канцлер снова четко сказал, что деньги есть и что Германия готова поставить тяжелое вооружение", – добавила она.

Напомним, в ГУР заявили, что Украине нужно оружие, чтобы освободить свои земли. При этом глава военной разведки не скрывает, что Украина хочет освободить Крым с помощью западного оружия.

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