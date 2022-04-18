Ресурсы ограничены. ЦБ РФ ждет кризис в экономике

Центробанк России признал, что уже не в состоянии сдерживать экономические последствия санкций, введенных из-за войны против Украины.

Россиян начали морально готовить к экономическому кризису в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Глава Центробанка России, которая уже дважды за войну пыталась покинуть свой пост, сказала, что резервы для поддержания экономики не бесконечны и к лету санкции станут ощутимы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Период структурных преобразований"

Глава Центрального банка России Ильнара Эльвира Набиуллина заявила, что экономику страны ждут существенные проблемы, которые будут заметны уже во втором-третьем квартале этого года, то есть уже летом. Об этом она сообщила на совещании Госдумы РФ сегодня, 18 апреля.

"Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что санкции в основном коснулись финансового рынка, но теперь они начнут все больше сказываться на российской экономике.

"Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт. Российским производителям потребуется искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений", - добавила банкир.

Кроме того глава регулятора отметила, что в следствие санкций более половины золотовалютных резервов России были заморожены, а с оставшимися золотом и юанями будет сложно сохранить стабильную экономическую ситуацию в стране.

Комментируя высокий уровень инфляции, Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не собирается "любыми методами" возвращать инфляцию к целевому значению в четыре процента.

"Мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее (инфляцию - ред.) ниже - это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции", - заявила она.

Грустная Эльвира Набиуллина: "Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут сказываться и на реальных секторах экономики. Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт, логистику, а в дальнейшем и на экспорт российской продукции" pic.twitter.com/bkMVSIjEXP — Рустем Адагамов (@adagamov) April 18, 2022

При этом Владимир Путин явно пребывает в другой реальности. Сегодня на совещании по экономическим вопросам он заявил, что Россия "выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада". Более того, по его мнению из-за введенных санкций снизился уровень жизни американцев и европейцев, а не россиян.

"Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений... Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом", - добавил президент страны-агрессора.

Что говорят эксперты о российской экономике

Президент США Джо Байден говорит, что западные санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела прибавить за последние 15 лет, поскольку Россия теперь отрезана от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций.

"... от всего, что им необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в 21 веке. Мы заблокировали способность российской экономики к росту на долгие годы", - сказал американский президент.

Доктор экономических наук, экс-глава Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев рассказал, что экономику России, которая "страдает и будет страдать", ждет сильное падение.

Он также пояснил, каким образом курс рубля вернулся на уровень до 24 февраля 2022 года.

"Рубль контролируется и больше не является конвертируемой валютой. В принципе, Центробанк может сделать (различными методами) курс рубля каким угодно высоким или низким. И 70 или 80 рублей за доллар", - рассказал авторитетный экономист на своем YouTube канале.

По его словам, тот факт, что спрос на импорт упал, покупать нечего, означает, что и спрос на доллары и евро тоже упал, что означает, что рубль должен укрепляться.

"Это признак того, что российская экономика отрезана от мировой и показывает, что бывает сильный рубль, который не является отражением силы экономики. На самом деле это укрепление рубля, связанное с низким спросом на валюту, в связи с санкциями, с отрезанностью от импорта - это укрепление рубля сигнал того, что российская экономика страдает и будет страдать", - заявил Гуриев.

Он подчеркнул, что ситуация в России "будет совсем прискорбной": "Экономика будет под санкциями, ВВП в этом году упадет на 10-15 процентов, - это самая крупная рецессия с начала 90-х годов. И в дальнейшем, если рецессия завершится, восстановление будет не быстрым, потому что Россия будет продолжать оставаться отрезанной от всего мира".

Экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель прогнозирует, что спад российской экономики, скорее всего, составит от 10 до 20 процентов.

"Экономика страны сегодня откатывается назад, туда, где она была в последний раз в 1998-м году, когда объявила себя неплатежеспособной в рублях перед внутренними кредиторами", - рассказал эксперт.

Он добавил, что годовая инфляция в России, если нынешний уровень цен сохранится, будет явно двузначной, и не исключено, что цены на многие товары там тоже сильно вырастут - более чем на 50 процентов.

"А в отношении сырьевых товаров Россия, безусловно, начнет регулировать цены, как она это делала в прошлом", - добавил Луйкмель.

Ранее Korrespondent.net разбирался, когда Россию ждет дефолт и какими последствиями это обернется.

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