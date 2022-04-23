Генсек ООН посетит Украину

Антониу Гутерриш проведет встречу с украинским лидером через два дня после беседы с президентом России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит в Украину. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба организации.

Как указано, у Гутерриша запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, генсек проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими в Украине, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению страны.

Напомним, 22 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с Антониу Гутерришем в Москве 26 апреля.

Ранее Гутерриш попросил президентов Украины и РФ принять его в Киеве и Москве. Цель визитов - обсуждение срочных шагов по установлению мира в Украине.