Российские военные запускают ракеты по Украине из подводных лодок - СМИ

Использование субмарин вражескими войсками участилось после того, как ВСУ затопили флагман российского флота Москва, утверждают эксперты.

Россия использует свои подводные лодки в Черном море для ракетного обстрела Украины. Такое мнение выразили британские военно-морские эксперты Г.И. Саттон и Бенджамин Питтет, пишет The Times 22 апреля.

По словам специалистов, в акватории Черного моря действуют как минимум четыре субмарины проекта 877 Палтус. Как указано, именно с них враг запускает ракеты типа Калибр по далеким целям в украинском тылу.

Отмечается, что пуск ракет осуществляется с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.

В доказательство своих слов Саттон и Питтет приводят данные из открытых источников, которые свидетельствуют о том, что в военно-морских портах россияне занимались погрузкой ракет и боеголовок на борт подлодок после 24 февраля.

Наконец, эксперты акцентируют, что после того, как ВСУ потопили российский крейсер Москва, использование подводных лодок российской армией участилось.

Как сообщалось, 5 апреля украинские военные сбили очередную российскую ракету Калибр из обычной артиллерийской пушки.