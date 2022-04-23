Чехия подала заявку на место РФ в Совете ООН по правам человека

Россия была отстранена от Совета ООН по правам человека 7 апреля, ее место хочет занять Чехия.

Чехия подала заявку о намерении занять место России в Совете ООН по правам человека, сообщает МИД страны.

"Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чехия хочет заменить Россию в Совете, мы только что представили кандидатуру. Защита прав человека является приоритетом чешского правительства. Нашим обязательством", - говорится в сообщении.

Генассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека 7 апреля.

Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган. Отвечает за соблюдение и защиту прав человека. Является вспомогательным органом Генассамблеи ООН.

Как известно, Украина призывает реформировать ООН. В частности, Киев предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.