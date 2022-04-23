В Германии проведут большую встречу по Украине

На встрече будут обсуждаться вопросы оказания долгосрочной военной помощи Запада украинской армии.

На авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля состоится встреча по Украине, в которой могут принять участие более 20 стран, пишет Washington Post со ссылкой на спикера Пентагона Джона Кирби.

"Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что более 20 стран согласились принять участие в "консультативной" встрече на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии. Министры обороны и старшие офицеры из США и стран-партнеров обсудят, какая долгосрочная помощь нужна украинским военным, чтобы оставаться боеспособными, в том числе после войны с Россией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по словам Кирби, министр обороны США Ллойд Остин не имеет конкретных результатов встречи и не собирается участвовать в ней с заранее подготовленным списком того, что могут предоставить Украине США.

"Он хочет услышать от союзников и партнеров, а также от самих украинцев о том, что они делают и что им понадобится в дальнейшем", - отметил Кирби.

Он уточнил, что встреча не направлена на получение гарантий безопасности для Украины.

На днях президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 миллионов долларов. Новые поставки будут включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысячи боеприпасов. Таким образом, объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 миллиарда долларов.

Н