Парламент Финляндии поддерживает вступление в НАТО - СМИ

Сейчас "за" выступают 114 финских депутатов из 200. Противников вступления в НАТО в парламенте пока лишь 11 человек.

В Финляндии более половины депутатов парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Об этом накануне сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.

Указано, что сейчас "за" выступают 114 депутатов из 200. Это минимальная цифра, поскольку многие народные избранники еще не озвучили своей позиции по этому вопросу. Противников вступления в НАТО в парламенте пока лишь 11 человек.

По оценкам издания, когда все депутаты озвучат свою позицию, то за членство в Альянсе будет 166 человек. При этом пока остается непонятным, нужна ли для принятия решения о вступлении в НАТО поддержка простого большинства или двух третей депутатов.

Напомним, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Это может произойти одновременно с подачей заявки Швеции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в Альянсе по ускоренной процедуре.